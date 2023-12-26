Как договориться с продавцом о скидке: 3 действенных лайфхака

Откройте уникальные подходы к получению скидок от продавцов с помощью неожиданных методов и действенных лайфхаков. UAportal рассказал об эффективных методах ведения переговоров с продавцами.

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Молчание

При переговорах с продавцом молчания после того, как вы сделали встречное предложение, может заставить продавца чувствовать себя неудобно. Это повысит вероятность того, что он предложит скидку, и позволит покупателю получить преимущество.

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Указание на недостатки

Прося скидку, важно придерживаться вежливого и уважительного отношения к продавцу. Указав продавцу на какие-либо незначительные недостатки или дефекты товара, можно побуждать продавца предложить скидку.

Подчеркните, что товар все еще интересен, несмотря на его недостатки и что скидка сделает покупку более целесообразной. Однако подход всегда должен быть уважительным и без чрезмерной критики.

Покупка оптом

Покупателям, которые планируют купить несколько товаров, стоит рассмотреть возможность объединить покупки вместе и попросить оптовую скидку. Продавцы часто готовы предоставить хорошую скидку на большие покупки, поскольку им выгодно сделать большую продажу.

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