Как долго сохранять аромат специй: простое решение

UAportal подготовил советы по правильному хранению специй. В частности, использование герметичного контейнера и правильного выбора места для их хранения поможет избежать потери аромата специй.

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Правильная емкость для хранения

Стеклянная емкость помогает сохранить свежесть, защищая специи от воздействия воздуха и света. Герметичное уплотнение контейнера сохраняет специи сухими и ароматными, предотвращая поглощение влаги.

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В дополнение к преимуществам хранения, стеклянной емкости позволяет легко идентифицировать и использовать специи во время приготовления пищи. Выбор стеклянной емкости вместо традиционной упаковки может помочь значительно продлить аромат специй.

Прохладное и темное место

Тепло и свет могут с течением времени ухудшить аромат и вкус специй. Поэтому рекомендуется избегать размещения специй под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой температурой, например около кухонных плит или освещенных солнцем мест на кухне.

Вместо этого выберите прохладное и темное место, например, шкаф, чтобы сохранить свежесть специй. Эта простая практика сохранит целостность специй и улучшит вкус при их использовании.

Цельные специи и измельчение

Цели специи имеют более длительный срок хранения благодаря лучшему сохранению эфирных масел по сравнению с предварительно измельченными. Измельчение специй открывает большую площадь поверхности для воздуха, что приводит к более быстрому ухудшению вкуса.

Измельчив специи только тогда, когда это необходимо, можно наслаждаться полным вкусом и ароматом. Использование целых специй и измельчение при необходимости позволит максимально сохранить их аромат.

Напомним, каждый день наши глаза сталкиваются с большой нагрузкой: компьютер, смартфон, солнце, кондиционер, слишком сухой воздух – все это наносит вред глазам.

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