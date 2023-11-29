Как дольше хранить яблоки в домашних условиях: лайфхаки

UAportal подготовил подборку практических советов и рекомендаций, которые помогут вам сохранить яблоки на более долгое время. Следуйте этим стратегиям, чтобы наслаждаться хрустящими и сочными яблоками всегда, когда вам захочется.

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Держите в прохладной среде

Один из эффективных лайфхаков, который поможет дольше хранить яблоки в домашних условиях – это держать их в прохладной среде. Яблоки уязвимы к теплу, которое может ускорить процесс их созревания. Чтобы продлить срок их хранения, рекомендуется хранить в холодильнике или в прохладном подвале.

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Отделяйте яблоки друг от друга

Еще один полезный совет, как дольше хранить яблоки – отделять их друг от друга. Когда яблоки сталкиваются или плотно упакованы в контейнер, они могут выделять больше этилена, что приводит к более быстрому созреванию. Рекомендуется хранить яблоки по отдельности, в идеале – в воздухопроницаемом контейнере.

Бережное поведение для оптимального хранения

Правильное обращение с яблоками имеет важное значение для длительного хранения в домашних условиях. Важно избегать падения яблок, поскольку это может привести к появлению повреждений, ускоряющих их порчу. Нужно осторожно класть яблоки в корзину или контейнер, чтобы не повредить их.

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