Как достичь обильного цветения орхидей: советы экспертов

UAportal предлагает решение, что делать, чтобы орхидея обильно цвела. Ключевым моментом является создание оптимальной ночной температуры, поскольку орхидеи процветают в субтропических условиях, где ночью наблюдаются перепады температуры. Снижение температуры примерно на 5-6 градусов по Цельсию стимулирует быстрое цветение.

Этого можно добиться, переместив на ночь горшок орхидеи из комнаты в прохладное место. Если есть возможность, открыв окно поблизости, можно обеспечить необходимую влажность и свежий воздух, так необходимые этим субтропическим растениям.

В случаях когда перемещение орхидеи невозможно, альтернативным вариантом является использование вентилятора для создания прохладного воздушного потока. Легкий сквозняк, который создает вентилятор, побуждает орхидею производить цветоносы, что приводит к появлению бутонов.

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Кроме того, опытные садоводы открыли секретный ингредиент для подкормки орхидей – это обычные кухонные продукты. Рецепт подразумевает приготовление домашнего удобрения из легкодоступных ингредиентов:

1. Картошку нужно натереть на терке или нарезать небольшими кусочками и отварить.

2. Соедините вареный картофель с нарезанными бананами и добавьте небольшое количество сахара.

Эту смесь следует хранить в закрытой посуде и впоследствии развести водой перед нанесением непосредственно на корни орхидеи в процессе подкормки.

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