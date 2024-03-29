Как эффективно чистить ковры с длинным ворсом: лайфхаки

Когда дело доходит до чистки ковров с длинным ворсом, для удаления пятен и сгустков пыли необходимы действенные методы. UAportal подготовил, несколько простых лайфхаков, которые помогут сохранить ваши ковровые покрытия чистыми и свежими.

Видео дня

Сода и уксус

Паста, созданная путем смешивания пищевой соды и белого уксуса, эффективно удаляет пятна с ковров с длинным ворсом. Эту смесь нанесите на загрязненные участки и оставить на несколько часов, а затем осторожно промокнуть влажной салфеткой.

При необходимости повторите процесс, убедившись, что излишки влаги впитались сухой тряпкой после удаления пятна. Этот метод не только эффективно удаляет загрязнения, но и помогает устранить неприятные запахи с ковра.

Скребок для удаления грязи

С ковров с длинным ворсом можно эффективно удалить пыль, используя скребок для прочесывания волокон ковра. Резиновый край такого изделия притягивает и собирает пыль и сгустки, облегчая их удаление.

Рекомендуется работать небольшими участками и регулярно чистить скребок. Этот метод не только помогает удалить видимые комки пыли, но и предотвращает их оседание вглубь ковра.

Очистка паром

Для комплексной очистки ковров с длинным ворсом можно использовать пароочиститель, поскольку высокотемпературный пар эффективно разрыхляет грязь, пыль и пятна внутри волокон ковра.

Важно работать небольшими участками, обеспечивая равномерное распределение пара. После отпаривания убедитесь, что ковер полностью высох до того, как по нему начнут ходить люди.