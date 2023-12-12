Как эффективно очистить духовку, если нет соды или уксуса

Если у вас нет под рукой пищевой соды или уксуса, все равно есть эффективные способы очистить духовку с помощью обычных бытовых ингредиентов. Хотя коммерческие средства могут быть эффективными, они не всегда доступны. В таких случаях можно воспользоваться домашними альтернативами. UAportal рассказывает, как очистить духовку в домашних условиях.

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Соль

Соль является полезным ингредиентом, почти на каждой кухне. Чтобы использовать ее для чистки духовки, насыпьте слой соли на противень или на дно духовки. Затем нагрейте ее до 100 градусов Цельсия и дайте соли стать золотистой.

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После этого выключите духовку и дайте ей остыть. Вымойте внутренние поверхности теплой водой с мылом, а затем протрите их бумажными полотенцами.

Разрыхлитель

Кроме того, пищевой разрыхлитель, также подходит для чистки противень и духовок. Водный раствор разрыхлителя можно использовать для протирания стен духовки.

Небольшое количество разрыхлителя, обычно 2-3 столовых ложки, смешанные с водой до образования пасты, можно нанести на поверхности. Оставьте раствор на 2-3 часа, чтобы расщепить жир и грязь. Это облегчит его удаление.

Напомним, что эксперты по ремонту бытовой техники предостерегают: если вовремя не чистить и не мыть вытяжку, она может сломаться или начать работать в половину своих возможностей. Ведь жирный налет забивает решетку, фильтры и двигатель устройства.

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