Как эффективно утеплить окна без лишних затрат

UAportal дает несколько советов и методов, которые помогут эффективно утеплить окна и защитить их от холода. Независимо от того, у вас старые деревянные окна или современные пластиковые, ниже приведено несколько полезных советов о том, как их дешево утеплить.

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Как лучше утеплить старые окна

Утепление старых окон является распространенной проблемой, особенно в зимние месяцы. Традиционные методы, такие как пенопласт, вата, бумага или скотч, являлись популярным выбором для решения этой проблемы. Этими материалами заполняют трещины, а сверху часто наклеивают клейкую ленту для упрочнения.

Удобной альтернативой является использование газеты, смоченной в воде, или обычной бумаги, покрытой разведенным хозяйственным мылом, что предотвращает образование сквозняков. Однако использование мыла иногда может оставить пятна на оконных рамах, а скотч может содрать краску.

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Деревянные окна, распространенные в домах советских времен, следует изолировать по-другому. Примечательно, что современные деревянные рамы хорошо оптимизированы для сохранения тепла и, как правило, не нуждаются в дополнительной изоляции. Чтобы предотвратить возникновение сквозняков, можно с помощью шприца заполнить щели растопленным парафином, дополнив его пенопластом или тканью для более широких щелей. Кроме того, можно выбрать более современные методы, такие как использование уплотнителей.

Перед нанесением уплотнителей убедитесь, что поверхности чисты, очищены от грязи и обезжирены. Уплотнительные углы следует срезать под углом 45 градусов для правильного прилегания. Силиконовый герметик также полезен для закрепления уплотнителей и предотвращения сквозняков, хотя он лучше подходит для стационарных частей открытых окон.

Как утеплить пластиковые окна

С другой стороны, пластиковые окна часто имеют встроенные энергосберегающие функции и не нуждаются в дополнительной изоляции. Однако со временем могут возникнуть проблемы со сквозняками. Важно проверять уплотнители на наличие повреждений или жесткости и заменять их в случае необходимости.

Регулярная очистка и обработка уплотнителей глицерином может продлить срок службы. Тщательно проверяйте и регулируйте оконную фурнитуру, поскольку она влияет на герметичность окна. Иногда может потребоваться замена фурнитуры, но часто достаточно ее регулировки.

Как утеплить окна полиэтиленовой пленкой.

Кроме устранения трещин и стыков, важно минимизировать потери тепла через самое стекло. Теплоизоляционные пленки, предназначенные для стекла, являются отличным вариантом. Эти пленки не только уменьшают теплопотери, но повышают прочность стекла и фильтруют вредное ультрафиолетовое излучение. Следует рассмотреть прозрачные пленки, не оказывающие значительного влияния на светопроницаемость.

Но если эти специализированные пленки не подходят, обычная полиэтиленовая пленка может стать бюджетной альтернативой. Ее можно наклеить как снаружи, так и изнутри оконной рамы. Равномерное натяжение пленки на окно поможет предотвратить ее разрыв под действием ветра. Имейте в виду, что стандартная полиэтиленовая плёнка может стать хрупкой при низких температурах, поэтому использование морозостойкой плёнки может быть более устойчивым выбором.

Для быстрого и временного решения проблемы можно также использовать пищевую пленку, чтобы изолировать окна и предотвратить сквозняки.

Напомним, мы уже писали, как бюджетно утеплить здание.

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