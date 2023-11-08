Как экономно потреблять электроэнергию дома

Выполняйте простые действия для эффективной экономии электроэнергии и уменьшения счетов за электроэнергию дома. UAportal поделится лайфхаками, которые помогут минимизировать потребление электроэнергии без ущерба для комфорта и удобства.

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Используйте естественный свет

Один из лайфхаков для экономного потребления электроэнергии на дому – это максимальное использование природного света. Днем открывайте шторы и жалюзи, чтобы уронить солнечный свет.

Регулируйте использование электроприборов

Еще один лайфхак для экономного потребления электроэнергии – оптимизация использования электроприборов. Используя стиральную или посудомоечную машину, убедитесь, что она загружена в полную, чтобы минимизировать энергозатраты.

Обновление до энергоэффективного освещения

Переход на энергоэффективное освещение может стать отличным лайфхаком для экономии электроэнергии дома. Замените традиционные лампы накаливания на светодиодные.

Предлагаем узнать, можно ли не платить за коммуналку во время войны.

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