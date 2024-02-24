Как готовить на сковороде без растительного масла: полезные советы

Приготовление пищи на сковороде без масла возможно с помощью некоторых простых и эффективных альтернатив. UAportal поделился советами, которые помогут уменьшить содержание жира в блюдах и при этом добиться превосходного вкуса и текстуры.

Видео дня

Антипригарный спрей для приготовления пищи

Использование антипригарного кулинарного спрея является прекрасной альтернативой традиционным маслам, поскольку обеспечивает тонкий слой, который предотвращает пригорание, не добавляя лишнего жира в пищу.

Легкий слой кулинарного спрея можно распылить на сковороду перед нагревом, что позволит готовить любимые блюда без растительного масла. Этот метод хорошо подходит для пассировки овощей, запекания мяса и жарки яиц без добавления жира.

Читайте также: Дети будут в восторге: Как приготовить полезный и оригинальный завтрак

Используйте натуральные соки и бульоны

Использование натуральных соков, таких как лимонный или апельсиновый или ароматных бульонов, таких как овощной или куриный, является прекрасным способом заменить масло. Эти жидкости можно использовать для сковороды, предотвращая пригорание и придавая блюдам превосходный вкус.

Используйте воду и пар

Приготовление пищи на воде и паре может быть эффективным способом предотвращения пригорания. Небольшое количество воды в кастрюле может создать пар для приготовления овощей, благодаря чему они останутся нежными.

Кроме того, сочетание воды и ароматных приправ можно использовать для приготовления мяса, обеспечивая вкусный и сочный вкус без добавления растительного масла.

Советуем также обратить внимание на рецепт картофельных палочек.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !