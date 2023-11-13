Как хранить вещи, если нет шкафа: простые советы

UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут организовать пространство для хранения вещей. Вам понадобятся только контейнеры, крючки и полочки.

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Ящики и контейнеры

Различные типы ящиков и контейнеров могут помочь хранить разные вещи – от одежды до аксессуаров. Их можно разместить под кроватью, на стеллажах или подоконнике. Они занимают немного места и вмещают достаточное количество вещей.

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Полочки

Полочки можно установить на стену для хранения книг, одежды или декора. Они помогут создать дополнительное пространство для хранения.

Крючки

Крючки можно установить на стене для хранения верхней одежды, сумок, ремней или других аксессуаров. Также они отлично подойдут для ванной комнаты.

Вакуумные пакеты

Вакуумные пакеты отлично подходят для эффективного хранения сезонной одежды или постельного белья, уменьшая их размер за счет вакуума. Можно хранить под кроватью или верхними полками.

Напомним, стилист дала рекомендации женщинам по актуальности их одежды. Какие вещи нужно убрать из вашего гардероба, чтобы смотреться стильно.

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