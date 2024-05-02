Как хранить зелень, чтобы она дольше оставалась свежей

Зелень при правильном хранении может оставаться свежей в течение длительного периода времени. UAportal подготовил советы, которые помогут вам в этом.

Лиственная зелень

Для длительного хранения этого растения нужно сначала тщательно вымыть его, а затем полностью просушить с помощью салатницы или бумажных полотенец. После того как зелень высохнет, ее следует завернуть во влажное бумажное полотенце и положить в закрывающийся полиэтиленовый пакет.

Пакет следует хранить в нижнем ящике холодильника. Этот способ помогает сохранить свежесть листьев на более длительный период.

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Шпинат

Лучше всего хранить шпинат неочищенным до момента употребления. Немытый шпинат следует положить в пластиковый или стеклянный контейнер и накрыть бумажным полотенцем, чтобы впитать лишнюю влагу. Затем емкость следует закрыть и хранить в холодильнике.

Капуста

При правильном хранении капуста может оставаться пригодной к потреблению до 50 дней. После тщательной мойки и сушки ее следует завернуть в сухое бумажное полотенце и хранить в закрывающемся в холодильнике полиэтиленовом пакете. Перед тем, как закрыть котомку, следует удалить из нее лишний воздух.

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