Успешное выращивание рассады цветной капусты не является сложной задачей, если соблюдать несколько ключевых правил. Хотя цветная капуста немного привередливее белокочанной, она стоит того, чтобы выращивать ее на своем огороде благодаря своему замечательному вкусу и питательной ценности. UAportal рассказал, как и когда сажать цветную капусту для оптимального роста рассады.

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Когда высаживать рассаду цветной капусты

Сроки посева зависят от способа посадки:

– Для пересадки в открытый грунт: Высевайте семена цветной капусты в середине марта.

– Для высадки в открытый грунт под пленку: Высевайте семена в конце апреля – начале мая.

– Для выращивания в теплицах: Высевайте семена в середине мая.

Если вы начинаете выращивать рассаду в помещении, планируйте пересадить ее в сад примерно через 45 дней. Чтобы определить идеальное время для посева в закрытом грунте, отсчитайте назад 45 дней от желаемой даты посадки как время посева семян цветной капусты.

Выбор и обработка семян

Начните с выбора самых крупных семян цветной капусты, поскольку из них, как правило, вырастают более сильные саженцы.

Для улучшения всхожести и дезинфекции замочите семена в горячей воде (около 50 °C) на 20 минут. Затем слейте воду и замочите семена в розовом растворе марганца примерно на 8 часов.

Вы можете приготовить почву самостоятельно, смешав равные части торфа, перегноя и дерновой земли, но также можно посеять семена в почву, собранную из вашего сада. Однако перед посевом не забудьте обработать почву розовым раствором марганца или кипятком.

Посадка семян цветной капусты

Выполните следующие шаги для посадки семян цветной капусты:

– Высейте семена на глубину 1 см, на расстоянии 10 см друг от друга.

– После посева нанесите сверху тонкий слой пепла, чтобы предотвратить болезнь черной ножки.

– С помощью опрыскивателя слегка опрыскивайте посевы.

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Обратите внимание и на температурный режим. Сначала поместите лоток с рассадой в теплое место с температурой 18-20 °C. Как только появится лестница (приблизительно на 4-5-й день), перенесите ее в прохладное помещение примерно на неделю, поддерживая температуру около 6-7 °C. После этого увеличьте температуру до 10-15 °C и оставьте их расти еще на 10 дней. Такая регулировка температуры поможет закалить рассаду и предотвратить ее увядание.

Пересадка рассады

Важно пересадить рассаду цветной капусты примерно через 1-1,5 недели после всходов, чтобы предотвратить чрезмерный рост корней. Для пересадки используйте отдельные горшки. Хорошо подойдут обычные пластиковые стаканчики, если на дне сделать дренажные отверстия. Как вариант можно использовать торфяные горшки, позволяющие высаживать растения непосредственно в саду. Не забывайте осторожно поливать пересаженную рассаду, избегая чрезмерного увлажнения, которое может привести к гниению.

Примечание: за 12 дней до пересадки саженцев на постоянное место нужно еще раз закалить их. Днем выставляйте их на балкон, веранду или теплицу, где температура достигает примерно 5 °C, а на ночь заносите в помещение.

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