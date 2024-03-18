Как использовать алюминиевую фольгу в повседневной жизни: 3 полезных лайфхака

Алюминиевая фольга широко известна благодаря своему кухонному использованию, например для приготовления и хранения пищи. Однако универсальность этого материала выходит за пределы кухни, что делает его бесценным для разных других домашних задач. UAportal рассказал о трех способах использования алюминиевой фольги в повседневной жизни.

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Устранение ржавчины и очистка кранов

Когда дело доходит до удаления ржавчины и грязи, алюминиевая фольга оказывается удобным инструментом. Ее состав эффективно помогает удалять налет, обеспечивая чистые и блестящие поверхности, не повреждая приборы. Очистка потускневших кранов и смесителей становится проще с помощью осторожной очистки алюминиевой фольгой.

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Точилка для ножниц

Вместо того чтобы полагаться на точильные устройства, алюминиевая фольга может стать альтернативой для восстановления остроты ножниц. Просто разрежьте ее несколько раз. Кроме того, если наждачная бумага недоступна, замените ее алюминиевой фольгой, чтобы достичь тех же результатов заточки.

Средство для быстрой глажки

Используя свойства алюминиевой фольги, вы можете ускорить процесс утюжки и быстро восстановить блестящий вид изношенной одежды. Уложив ее на гладильную доску как теплоотражающую поверхность, вы сможете лучше и быстрее разгладить ткань.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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