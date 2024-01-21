Как использовать горчицу в быту: 3 эффективных лайфхака
Горчица не только придает блюдам вкус, но и имеет несколько практических применений в домашнем хозяйстве. UAportal рассказал, как правильно и эффективно использовать его в быту.
Мытье и дезинфекция полов
Используя заметные антибактериальные свойства горчицы, можно эффективно устранить бактерии с пола. Кроме того, эта мощная специя служит отличным моющим средством, не повреждающим поверхности.
При регулярной уборке используйте горчичный раствор для смывания грязи. Просто разведите столовую ложку сухой горчицы и соли в ведре воды.
Средство для мытья посуды
В поисках альтернативы гелевым средствам для мытья посуды многие хозяйки считают, что экологически чистые продукты слишком дорогие или непрактичны для регулярного использования. К счастью, вы можете создать отличный, безопасный раствор, который легко справится с жиром.
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Смешайте в равных частях пищевую соду и сухую горчицу, чтобы получить мощную, но мягкую пасту очистительную. Нанесите смесь на влажную губку и продолжайте мыть посуду, как обычно.
Устранение неприятных запахов
В холодильниках часто появляются нежелательные запахи из-за ассортимента хранящихся там продуктов. Для борьбы с ними очень эффективен простой раствор воды и горчицы.
Смешайте столовую ложку сухой горчицы с обычной водой и используйте этот раствор для регулярной уборки. Этот метод также можно применять к любым поверхностям, требующим дезинфекции и устранению неприятных запахов.
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