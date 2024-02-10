Как использовать кипяток в повседневной жизни: 4 полезных совета

Кипяток – это не только средство для приготовления горячего чая. Он стал универсальным инструментом для выполнения различных задач в доме и на природе. UAportal рассказал о четырех способах практического и простого использования кипятка.

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Средство от засорения

Если вы столкнулись с проблемой засорения труб, кипяток может помочь. Начните с удаления стоячей воды, а затем вылейте кипяток в канализацию. Тепло растворит засор, избавив вас от проблем.

Помощь при болезни

Кипяток может облегчить заложенность носа, вызванную простудой или аллергией. Просто вскипятите воду в чайнике или кастрюле, найдите удобное место и откройте сосуд с паром. Накройте голову полотенцем и осторожно вдыхайте тёплый пар, позволяя ей прочистить заложенный нос.

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Очистка водостоков

Чистота и отсутствие мусора в водостоках имеет важное значение для отвода воды. Если вы столкнулись с засорением, решением может стать кипяток. Вылейте несколько кастрюль кипятка в желоба, чтобы смыть листья и другие препятствия, не прибегая к агрессивным химикатам.

Дезинфекция разделочных досок

Поддержание должной гигиены на кухне имеет решающее значение, особенно когда речь идет об разделочных досках. Чтобы эффективно дезинфицировать деревянные доски для мяса, многие хозяйки выбирают быстрое погружение в кипяток. Погружение разделочных досок на несколько секунд поможет уничтожить бактерии, обеспечивая чистую поверхность для приготовления пищи.

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