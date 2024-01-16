Как использовать колу в быту: 4 интересных совета

Кола, всеми любимый газированный напиток, имеет удивительные качества, выходящие за рамки утоления жажды. UAportal рассмотрел пять способов использования колы, о которых вы не догадывались раньше.

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Пятновыводитель

Кола содержит кислотные соединения, которые делают его достойной альтернативой магазинным пятновыводителям. Кола с легкостью справляется со сложными загрязнениями.

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Средство от насекомых

Знали ли вы, что высокое содержание сахара в кока-коле может служить эффективным отпугивателем для назойливых насекомых? Просто поставьте миски с ней на открытом воздухе, чтобы отвлечь ос, шмелей и других незваных гостей.

Средство от тли

Опытные садоводы используют колу для борьбы с тлей на своих грядках. Разбавленный водой, этот раствор действует как практическое средство против этих крошечных вредителей, помогая оградить ваши растения от вреда.

Средство против ржавчины

Покрытые ржавчиной инструменты больше не нужно выбрасывать. Наполните емкость колой и окуните в нее ржавые предметы, чтобы они были полностью покрыты. Наблюдайте, как она удаляет ржавчину и приводит инструменты в рабочее состояние.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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