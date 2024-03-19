Как использовать микроволновку не только для подогрева пищи: интересные лайфхаки

Микроволновые печи могут быть полезны для выполнения целого ряда домашних заданий, предлагая удобство и эффективность. UAportal подготовил три интересных лайфхака с ее применением.

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Очистка разделочной доски

Со временем доска для нарезки может легко накапливать пятна и неприятные запахи. Однако с помощью микроволновки можно быстро вернуть ей первоначальную чистоту. Для начала натрите деревянную поверхность доски кусочком лимона.

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После этого поместите ее в микроволновку и нагревайте около 60 секунд. Благодаря этому простому трюку вы сможете избежать хлопот и сэкономить время.

Дезинфекция кухонной губки

Губки, используемые для очищения различных поверхностей, могут содержать вредные бактерии. К счастью, микроволновка может помочь продезинфицировать их.

Намочите губку в чистой воде, отожмите лишнюю жидкость, а затем положите ее в микроволновку примерно на 120 секунд. Этот процесс устранит опасные микроорганизмы, хотя важно помнить, что губки имеют ограниченный срок службы и желательно регулярно заменять их для поддержания оптимальной чистоты.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.

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