Как использовать муку в быту: 3 интересных лайфхака

Мука, обычный ингредиент в кулинарии также может быть удобным бытовым средством для выполнения различных задач. UAportal рассказал о трех практических способах его использования, которые могут принести пользу в вашем доме.

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Муравьи

Когда приходится бороться с муравьями, применение токсичных химикатов может быть не всем приемлемым решением. Альтернативным методом является использование кукурузной муки. Муравьи испытывают отвращение к порошкообразным веществам, работающим в вашу пользу.

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Средство для уборки

Иногда жидкие моющие средства не справляются со стойким жиром, накипью и поверхностями из нержавеющей стали. В таких случаях на помощь приходит мука, которая успешно удаляет эти загрязнения, не царапая покрытие. Однако будьте осторожны, поскольку частое использование этого метода может привести к засорению канализации.

Домашний клей

Обычная мука может служить основанием для изготовления домашнего клея. Он является экологически чистым и безопасным в использовании. По надежности он не уступает магазинным вариантам.

Чтобы сделать этот клей своими руками, смешайте один стакан пшеничной муки, три стакана воды и щепотку соли. Тщательно перемешайте ингредиенты, затем варите смесь на среднем огне примерно 10 минут, помешивая. После охлаждения этот самодельный клей идеально подходит для различных задач, например для изделий из папье-маше и других материалов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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