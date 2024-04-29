Как использовать остатки мыла в быту: оригинальные советы

Остатки мыла не обязательно выбрасывать на помойку. Есть интересные и практические способы их повторного использования. UAportal рассказывает подробнее об этом.

Повторное использование

Небольшие кусочки мыла можно растопить, смешать с эфирными маслами или травами и залить в формы, чтобы создать уникальный кусок мыла.

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Стиральный порошок

Смешав натертое мыло со стиральной содой и бурой можно создать натуральный и экологически чистый стиральный порошок. Это не только уменьшает количество отходов, но и снижает влияние агрессивных химических веществ, содержащихся во многих коммерческих моющих средствах.

Декоративное мыло

Сочетая разные цвета мыла и используя формы или техники, такие как мрамор, можно создавать красиво декоративное мыло, которое станет прекрасным подарком или украшением для дома. Изготовление декоративного мыла также может быть полезным и расслабляющим способом провести время.

Освежитель одежды

Можно натереть мыло и положить в маленькие пакетики, чтобы сохранить запах свежести и чистоты одежды и постельного белья.

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