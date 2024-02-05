Как использовать перекись в быту: 5 полезных советов

Хотя уксус и пищевая сода обычно используются для уборки, перекись водорода также должна быть в вашем списке подручных средств. UAportal подготовил пять советов, как эффективно использовать его в обиходе.

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Дезинфекция

Для улучшения гигиены рассмотрите возможность использования перекиси для дезинфекции. Если кто-то из вашей семьи заболел, а зубные щетки хранятся вместе, просто замочите их в перекиси примерно на 30 минут, а затем тщательно промойте под проточной водой.

Средство от плесени

Можно легко избавиться от плесени в ванной комнате с помощью пасты из перекиси и пищевой соды. Нанесите раствор на пораженные участки и оставьте около часа. После этого просто счистите пасту щеткой и смойте.

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Губки для посуды

Чтобы продлить срок службы губок для посуды, периодически замачивайте их в растворе воды с перекисью. Этот метод эффективно устраняет бактерии и помогает сохранить свежесть и эффективность.

Выведение пятен на одежде

Перекись водорода может прийти на помощь, когда вы сталкиваетесь со сложными пятнами на одежде. Независимо от того, это кровь, пролитый кофе или пятно от сока, перед стиркой обильно смочите пораженный участок перекисью. Этот простой шаг значительно облегчит вывод.

Мытье фруктов и овощей

Промывание продуктов под проточной водой не всегда может быть достаточно, особенно когда речь идет об устранении вредных бактерий и остатков пестицидов. Включите перекись в быт, чтобы обеспечить безопасное потребление. Добавление небольшого количества в воду при мытье фруктов и овощей поможет удалить нежелательные загрязнения.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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