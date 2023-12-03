Как использовать пищевые продукты не по назначению: советы для хозяек

Пищевые продукты не всегда используются только для приготовления блюд или для преодоления голода. В то же время обычные ингредиенты кухни могут оказаться невероятно полезными в других аспектах жизни. UAportal собрал лайфхаки для хозяек, которые превратят обычные продукты в многофункциональных помощников в их повседневной жизни.

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Кофейная гуща

Кофе – это не только популярный ингредиент для приготовления напитка, но и отличное средство по уходу за кожей. Кофейная гуща может использоваться как натуральное отшелушивающее средство, помогая омолодить и очистить кожу лица.

Цитрусы

Остатки цитрусовых шкурок можно использовать не только в кулинарии, но и в домашнем хозяйстве. Из них можно создать эффективный домашний освежитель воздуха, который придаст приятный аромат вашему помещению.

Пищевая сода

Устойчивые пятна на кухонных столешницах можно легко устранить. Для этого достаточно посыпать влажную тряпку пищевой содой и протереть поверхность столешницы.

Уксус и сода

Смесь уксуса и пищевой соды является эффективным средством для чистки канализационных труб. Этот метод позволяет эффективно растворять жир, улучшая состояние водоотводной системы.

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Кетчуп

Кетчуп не только вкусное дополнение к блюдам, но и полезное средство для восстановления блеска латунных и медных изделий. Использование кетчупа в качестве чистящего средства поможет восстановить естественный блеск металлических поверхностей.

Банановая кожура

Для восстановления блеска кожаной обуви вы можете воспользоваться обычным бананом. Просто натрите обувь внутренней стороной банановой кожуры, чтобы восстановить ее естественный блеск.

Кокосовое масло

Кокосовое масло известно своими уникальными свойствами как фантастический природный увлажнитель для волос. Также она отлично ухаживает за кожей, даря ей не только увлажнение, но и питательные вещества.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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