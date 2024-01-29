Как использовать разрыхлитель в быту: 3 интересных лайфхака

Разрыхлитель для теста издавна полюбился опытным хозяйкам как универсальное средство для решения разнообразных бытовых проблем. UAportal рассказал, что преимущество этого метода состоит в его удобстве, особенно в тех случаях, когда специализированных средств нет под рукой.

Видео дня

Белая одежда

Многие опытные хозяйки воздерживаются от частого использования отбеливателя, поскольку он ухудшает качество ткани, что приводит к быстрому износу вещей. К счастью, есть альтернативное решение.

Читайте также: Как выбрать хорошую губку для мытья посуды: советы опытных хозяек

Просто смешайте равные части разрыхлителя и уксуса и залейте полученную смесь в специальный отсек для отбеливателя стиральной машины. Увидите, как стойкие желтые и серые оттенки легко исчезают только за одну стирку.

Пространство между плиткой

Даже при тщательном подходе швы между плитками часто выглядят неухоженными, создавая проблему для хозяев, заботящихся о чистоте. Не бойтесь, ведь решить эту проблему проще, чем кажется.

Сделайте смесь, смешав разрыхлитель с небольшим количеством воды до получения консистенции, похожей на сметану. Нанесите средство на проблемные места, оставьте приблизительно на 10 минут и почистите старой зубной щеткой.

Серебро

Хотите быстро восстановить блеск столовой посуды и ювелирных украшений? Смочите тряпку и нанесите на нее немного разрыхлителя, прежде чем использовать ее в качестве полировочного средства. Впоследствии простое ополаскивание смоет порошок, оставив ваши столовые приборы и аксессуары блестящими.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !