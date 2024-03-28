Как использовать решетку для духового шкафа: 5 способов

Назначение решетки для духового шкафа часто остается незамеченным, поскольку многие используют ее только как базовую подставку для противня. Однако потенциальное применение этой металлической решетки выходит за рамки ее основной роли. UAportal рассказал о пяти изобретательных способах, как максимально эффективно ее использовать.

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Сосиски на гриле и запекание куриных ножек

Используйте решетку духовки в качестве платформы для жарки ароматных сосисок на гриле или идеального запекания куриных ножек. Уложив мясо на верхнюю решетку, а внизу расположив картофельные дольки, вы позволите соку плавно просачиваться на овощи, в результате чего получится отличное сочетание вкусов.

Сочный шашлык

Чтобы получить вкусный шашлык, замаринуйте мясо, как обычно, а затем без труда поджарьте его на решетке. Она гарантирует, что все стороны шашлыка прожарятся, а вкусовые качества прекрасно сохранятся.

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Запеченные в духовке овощи, яблоки, рыба

Расширьте свой кулинарный ассортимент, используя решетку для изготовления множества других ингредиентов. Поэкспериментируйте с запеканием овощей, таких как болгарский перец и цукини, или попробуйте приготовить вкусные сушеные яблоки. Кроме того, приготовьте на решетке рыбу или грибы.

Пицца

Превратите решетку в противень для пиццы, просто положив сверху лист фольги. Эта импровизация превращает решетку в удобную платформу для выпечки вкусной хрустящей пиццы. Фольга обеспечивает равномерное распределение тепла, создавая отличную корочку.

Используйте воображение

Пусть ваше кулинарное творчество раскроется, приспособив решетку к вашим потребностям. Вы можете использовать его, чтобы поднять кастрюли для лучшей циркуляции тепла или даже создать импровизированную подставку для подогрева выпечки.

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