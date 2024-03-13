Как использовать скотч в быту: 3 полезных лайфхака

Клейкая лента имеет множество возможностей, выходящих за рамки простого применения. UAportal подготовил три нестандартных способа использования скотча, которые непременно пригодятся вам.

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Удаление занозы

Удаление надоедливой занозы может быть очень неприятным делом. Однако, благодаря разумному применению клейкой ленты, процесс извлечения занозы значительно упрощается. Чтобы снизить дискомфорт, осторожно приклейте кусок скотча к пораженному участку, а затем быстро удалите его, следуя за направлением занозы.

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Восстановление шнурков

Со временем концы шнурков портятся, что затрудняет протягивание их через крохотные дырочки для шнурков. Простое, но эффективное решение заключается в использовании клейкой ленты. Обмотайте обтертый конец шнурка вокруг слоя скотча.

Защита полов

Перестановка мебели может вдохнуть новую жизнь в любую комнату. Однако этот процесс может ненамеренно повредить напольное покрытие, особенно линолеум или ламинат. Наклейте несколько полосок клеящей ленты на ножки мебели, чтобы защитить его.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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