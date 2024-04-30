Как использовать спелые бананы в кулинарии и не только

Откройте для себя практичные и креативные способы использования спелых бананов. UAportal подготовил простые, но интересные способы.

Банановое мороженое

Спелые бананы нужно очистить от кожуры, нарезать, а затем заморозить на несколько часов. Замороженные бананы следует измельчить в кухонном комбайне до однородной кремообразной консистенции. Для более выраженного сладкого вкуса можно добавить немного молока или ложку меда.

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Банановое смузи

Используйте остатки спелых бананов для приготовления вкусного и освежающего бананового смузи. Смешайте спелый банан с греческим йогуртом и капелькой меда и помешайте с помощью блендера. Для дополнительного вкуса и питательных веществ можно добавить миндальное молоко или пригоршню замороженных ягод.

Банановая маска для волос

Для создания натуральной маски для волос спелый банан разотрите в пюре и смешайте со столовой ложкой кокосового или оливкового масла. После того, нанесите смесь на влажные волосы и оставьте на 15-20 минут, после чего волосы тщательно промойте. Питательные вещества, содержащиеся в банане и масле, увлажняют и питают волосы, делая их мягкими и блестящими.

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