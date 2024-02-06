Как использовать средство для мытья посуды в быту: 5 интересных советов

UAportal рассказал, что жидкость для мытья посуды – незаменимый предмет домашнего обихода, который выходит за рамки своей традиционной роли. Раскройте весь потенциал этого универсального средства с помощью этих пяти нестандартных способов использования.

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Средство для стирки

Жидкость для мытья посуды может эффективно бороться с жирными пятнами на одежде. Просто нанесите небольшое количество средства непосредственно на загрязненный участок, мягко вотрите его, а затем прополощите теплой водой. Вы будете удивлены, как легко исчезают стойкие жирные пятна.

Выведение пятен из ковров

Разведите одну столовую ложку моющего средства в 500 мл теплой воды. Возьмите чистую тряпку, окуните ее в мыльный раствор и осторожно промокните пятно. Грязь исчезнет, а ковер будет выглядеть свежим и чистым.

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Средство для мытья полов

Смешайте две столовые ложки моющего средства в ведре горячей воды. Обратите внимание, что этот способ подходит для линолеума и кафельного пола, но не рекомендуется для ламината или паркета.

Расчески и щетки

Поддерживайте идеальную гигиену расчесок и щеток для волос с помощью простого средства. Просто протрите их небольшим количеством жидкости для мытья посуды, убедившись, что она попадает во все уголки и щели. Затем тщательно промойте горячей водой и ваши гребешки и щетки будут чистыми.

Чистка цемента

Попрощайтесь с неприглядными масляными пятнами на бетонном полу с помощью комбинации пищевой соды и жидкости для мытья посуды. Чтобы приступить к борьбе с остатками масла, обильно посыпьте пятно пищевой содой. Затем налейте на нее моющее средство и энергично почистите щеткой.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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