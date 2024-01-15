Как использовать уксус не только в кулинарии: 3 полезных лайфхака

Уксус, домашний продукт для опытных хозяек, выходит за рамки своего кулинарного назначения и предлагает отличные решения для разных задач. Его моющие свойства делают его незаменимым инструментом для эффективного разрешения распространенных бытовых проблем. UAportal подготовил три полезных лайфхака о том, как уксус может помочь вам изменить привычную рутину уборки.

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Средство для мытья окон

Попрощайтесь с грязью на окнах. Вместо того чтобы полагаться на дорогие моющие средства, создайте простое и эффективное решение с помощью уксуса.

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Смешайте равные части воды и уксуса в пульверизаторе. Распылите раствор на стекло и протрите его мягкой тряпкой. Вы будете удивлены тем, как уксус улучшает прозрачность и блеск ваших окон, не оставляя после себя разводов.

Нейтрализатор запаха

Избавьтесь от нежелательных запахов из холодильника. Перестаньте пытаться найти нужный освежитель и вместо этого периодически протирайте внутренние поверхности тряпкой, смоченной в уксусе. Это не только поддерживает чистоту, но и устраняет неприятные запахи.

Пятновыводитель

Сделайте раствор из трех частей уксуса в одну часть воды. Дайте смеси закипеть в кастрюле на плите с открытыми окнами, чтобы развеять запахи. Когда раствор улетучится, вы удивитесь, как легко можно удалить остатки нагара и копоти, оставив сковородки безупречно чистыми.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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