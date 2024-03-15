Как использовать яичную скорлупу в быту: интересные лайфхаки

UAportal подготовил полезные лайфхаки по использованию яичной скорлупы. Откройте себе неожиданный ее потенциал в садоводстве и домашнем хозяйстве.

Видео дня

Удобрение

Яичную скорлупу можно измельчить в порошок и использовать как натуральную подкормку для растений в саду. Богатый кальцием порошок помогает укрепить клеточные стенки растений.

Читайте также: Шесть ошибок, которые потеряют рассаду

Средство от вредителей

Измельченная яичная оболочка может действовать как природное средство от вредителей в саду. Острые края скорлупы отпугивают улиток, улиток и даже некоторых насекомых.

Этот органический метод борьбы с вредителями безопасен для окружающей среды и прекрасно может помочь домохозяйкам и садоводам защитить свои растения без использования вредных химикатов.

Бытовое использование

Яичную скорлупу можно использовать в качестве мягкого абразивного очистителя для бытовых предметов. Измельченная на мелкие кусочки, она эффективно отчищает остатки загрязнений, не царапая щекотливые поверхности.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !