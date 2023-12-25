Как использовать зубную пасту на кухне: Советы для хозяек

Зубная паста известна своими полезными свойствами по уходу за полостью рта, но мало кто знает, что она может стать неотъемлемым помощником в уборке кухни. Ее необычное применение может оказаться настоящей находкой для решения разных бытовых задач. UAportal подготовил несколько лайфхаков, которые помогут найти использование этого "некухонного" предмета.

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Чистящее средство

Нанесите небольшое количество средства на влажную тряпку и круговыми движениями удалите пятна на приборах из нержавеющей стали. После этого протрите поверхность, чтобы восстановить блеск и чистоту.

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Средство для удаления ржавчины

Зубная паста может помочь в удалении ржавчины из кухонных ножей и посуды. Нанесите средство на пораженные участки и оставьте на несколько минут, очистите поверхность зубной щеткой или губкой. Затем тщательно промойте, чтобы восстановить блеск и чистоту металлических предметов.

Дезодорируем разделочные доски

Использование зубной пасты для чистки разделочных досок позволяет дезодорировать и очищать их. Антибактериальное действие средства устраняет бактерии, вызывающие неприятный запах, оставляя чистыми поверхности. После этого промойте доски водой и дайте им полностью высохнуть перед использованием.

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