Как использовать зубную пасту в быту: 5 эффективных советов

Зубная паста обычно ассоциируется с гигиеной полости рта, но она имеет большую универсальность, когда речь идет о различных домашних задачах. UAportal подготовил пять способов применения и рассказал, как она может способствовать чистоте жилого пространства.

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Восстановление блеска металлической посуды

Борьба со стойкими пятнами и нагаром на металлических кастрюлях и сковородках может отнять много времени. Однако, если ваша посуда не имеет специального покрытия, на помощь может прийти зубная паста. Нанесите немного на поверхность и осторожно потрите ее щеткой или губкой.

Отбеливание швов между плиткой

Нанесите небольшое количество зубной пасты на мягкую ткань или губку и обработайте загрязненный участок. Тщательно потрите круговыми движениями и увидите, как она без особого труда высветляет тусклые промежутки между плитками.

Очистка стен

Неприглядные следы от ногтей или пятна на белых стенах или обоях могут стать источником разочарования. К счастью, зубная паста может служить эффективным временным решением. Нанесите небольшое количество на пораженный участок, аккуратно распределите и растушуйте его пальцем, как импровизированную шпатлевку.

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Восстановление белой обуви

Белая обувь со временем накапливает стойкие пятна и изменяет цвет. К счастью, зубная паста может помочь. Возьмите тряпку и выдавите на нее небольшое количество средства. Аккуратно протрите ею поврежденные участки ваших любимых белых кроссовок.

Обновить сантехнику

Возьмите тюбик зубной пасты, желательно той, срок годности которой подходит к концу, и проткните его иглой в нескольких местах. После чего окуните его в бачок унитаза.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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