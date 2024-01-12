Как из картофеля сделать деликатес: 5 советов от опытных хозяек

Вареный картофель часто считают простым гарниром, но приготовить его так, чтобы приятно удивить гурманов, может быть непросто. UAportal подготовил несколько уловок, известных опытным кулинарам, которые помогут вам превратить вареный картофель в действительно замечательное и оригинальное блюдо.

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Используйте растительное масло

Не все знают, что вкус картофеля можно отлично усилить с помощью растительного масла. Выбирайте нерафинированную, например, простую подсолнечную или оливковую. Просто сбрызните уже отварной картофель, чтобы заметно улучшить его вкус.

Чеснок и укроп

Чеснок и укроп – хорошо известные дополнения к картофелю. Мелко нашинкуйте эти ингредиенты и добавьте в кастрюлю. Накройте ее крышкой и хорошенько встряхните, чтобы ингредиенты равномерно распределились по всему блюду.

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Перец и морковь

Чтобы усилить вкус отварного картофеля, попробуйте приготовить его с другими овощами. Добавляйте ингредиенты непосредственно в момент закипания воды. Сладкий перец, морковь, лук и сельдерей – отличный выбор.

Нарежьте картофель меньшими кусочками

Иногда варка целого картофеля может не дать желаемого вкуса. В таких случаях попытайтесь разделить ее на две части перед варкой. Это позволит ускорить приготовление и улучшить вкусовые качества.

Используйте специи

Правильное сочетание специй может превратить вареный картофель в по-настоящему ароматное и вкусное блюдо. Подумайте о том, чтобы добавить паприку, куркуму, карри, лавровый лист, розмарин, петрушку или острый перец.

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