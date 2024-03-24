Как избавиться от мышей в доме: 3 эффективных лайфхака

Борьба с мышами в вашем доме может вызвать беспокойство, но существуют эффективные методы для решения этой проблемы. Эти практические решения помогут вам создать среду без вредителей. UAportal рассказал о простых и надежных лайфхаках для борьбы с мышами.

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Масляный спрей с мятой

Одним из эффективных методов отпугивания мышей от проникновения в дом является создание спрея с мятным маслом. Его можно приготовить, смешав 20 капель мятного масла с 2 стаканами воды в бутылке с распылителем. Бутылку следует хорошо взболтать, чтобы обеспечить надлежащее распределение масла в воде.

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После приготовления раствор можно распиливать в местах, где мыши могут проникнуть, например вокруг дверных проемов и окон. Рекомендуется повторно наносить спрей еженедельно для поддержания его эффективности.

Стальная вата

Еще одна эффективная стратегия защиты от мышей – использование стальной ваты для блокировки мест их проникновения в дом. Они способны протискиваться сквозь очень маленькие щели, поэтому важно перекрыть все отверстия вокруг дома. Набивка стальной ваты в эти отверстия не даст мышам возможности прогрызть или протиснуться сквозь них.

Домашние животные

Заселение дома или сада другими хищниками, такими как кошки или некоторые виды птиц, может помочь контролировать популяцию мышей. Кошки являются искусными охотниками и активно ищут грызунов, что делает их сильным отпугивающим фактором для этих вредителей.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких советах, которые помогут избавиться от моли в доме.

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