Как избавиться от надоедливой пыли в вашем доме: 3 полезных лайфхака

Применение практичных лайфхаков может значительно снизить уровень пыли в вашем доме, способствуя созданию более чистого и здорового жилого пространства. UAportal рассказал, что следует делать, чтобы достичь отличного результата.

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Использование салфетки из микрофибры

Для быстрого и эффективного удаления пыли с разных поверхностей следует иметь под рукой салфетку из микрофибры. Она имеет электростатический заряд, притягивающий частицы пыли, не давая им рассеиваться обратно в воздух. Такие поверхности, как мебель, столешницы и электронные экраны, можно легко протереть сухой тряпкой из микрофибры, чтобы удалить пыль, не вызывая ее распространения.

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Регулярная уборка пылесосом

Регулярная уборка – важный шаг в борьбе с накоплением пыли в вашем доме. Пылесос, оснащенный HEPA-фильтром, имеет важное значение для эффективного улавливания и удержания частиц грязи, а не для их перераспределения. При регулярной уборке сосредоточьтесь на местах с высоким уровнем накопления пыли, таких как ковры, коврики и обивка мебели.

Очистка воздуха

Используйте воздухоочиститель как основное средство для устранения частиц пыли из воздуха в вашем доме. Чтобы обеспечить более чистый воздух, устанавливайте очиститель в местах, где вы часто бываете, например, в гостиной или спальне.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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