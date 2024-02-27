Как избавиться от нагара и копоти на сковороде: 5 практических советов

Очистка сковородки от нагара может быть сложным заданием, но с помощью правильных методов его можно эффективно выполнить. UAportal рассказал о практических и безопасных советах, которые помогут эффективно помыть поверхность посуды.

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Пищевая сода и уксус

Сначала посыпьте пятна слоем пищевой соды, а затем налейте сверху чуть-чуть белого уксуса. Дайте смеси зашипеть несколько минут, а затем потрите сковороду неабразивной губкой.

Соль и лимон

Насыпьте большое количество соли на пятна, затем разрежьте лимон пополам. Одной половинкой потрите сковороду, выжимая при этом сок. Кислотные свойства цитруса, в сочетании с абразивностью соли, помогут снять копоть с поверхности.

Кипяток и средство для мытья посуды

Наполните сковороду водой, чтобы покрыть пятна нагара, добавьте несколько капель моющего средства и доведите воду до кипения. Прокипятите несколько минут, а затем деревянной лопаткой аккуратно снимите остатки копоти с поверхности. Перед последующим использованием тщательно просушите сковороду.

Средство для чистки

Если нагар на вашей сковороде особенно устойчив, воспользуйтесь чистящими промышленными средствами. Есть разные продукты, специально разработанные для удаления стойких пятен и копоти из посуды. Следуйте инструкциям на упаковке, но, как правило, вы можете нанести средство на пятна копоти, оставить на время, а затем почистить сковороду губкой или щеткой.

Профилактика

Чтобы избежать чрезмерного накопления сажи в будущем, важно соблюдать правильные привычки в приготовлении пищи. Используйте соответствующие настройки нагрева для посуды, избегайте перегрева и очищайте сковородки сразу после каждого использования.

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