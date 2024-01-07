Как избавиться от неприятного запаха и влаги в обуви: 5 интересных советов

Узнайте наиболее эффективные и натуральные методы устранения неприятного запаха и влаги из обуви. UAportal рассказал о 5 практических советах, которые вам помогут.

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Пищевая сода

Пищевая сода может эффективно устранить неприятный запах и влагу в обуви. Посыпьте щедрым количеством соды каждый пар и оставьте на ночь. Влага впитается, а запах нейтрализуется.

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Мешочки с углем

Еще один эффективный метод борьбы с неприятным запахом и влагой в обуви – использование угольных мешочков. Эти мешочки предназначены для поглощения излишней влаги и устранения нежелательных запахов. Оставьте их в обуви на ночь.

Замораживание

Менее известным, но эффективным методом устранения запаха и влаги в обуви есть метод замораживания. Поместите его в герметичный полиэтиленовый пакет, затем в морозильную камеру на ночь. Холодная температура убьет бактерии, вызывающие неприятный запах.

Эфирные масла

Добавьте несколько капель на ватный диск и уложите его внутрь каждого ботинка. Приятный аромат эфирных масел замаскирует любые нежелательные запахи.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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