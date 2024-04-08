Как избавиться от неприятного запаха из махровых полотенец: эффективные способы

Узнайте об эффективных методах устранения неприятных запахов из махровых полотенец. UAportal рассказывает о практических и натуральных решениях, которые помогут вернуть им свежесть.

Метод белого уксуса и пищевой соды

Для того чтобы избавиться от неприятного запаха из махровых полотенец, их можно постирать с помощью белого уксуса и пищевой соды. Один стакан белого уксуса следует добавить в цикл стирки вместе с обычным стиральным порошком, а затем добавить пол стакана пищевой соды во время полоскания. Важно убедиться, что полотенца полностью высохли после стирки, чтобы предотвратить появление затхлого запаха.

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Лимонный сок

Для того чтобы устранить неприятный запах из махровых полотенец, можно замочить их в растворе воды и лимонного сока на 30 минут перед стиркой. Лимонный сок обладает естественными антибактериальными свойствами и может помочь устранить любые устаревшие запахи.

После замачивания полотенца нужно постирать в обычном режиме, а затем развесить на улице под прямыми солнечными лучами.

Метод распыления эфирного масла

Чтобы освежить махровые полотенца с неприятным запахом, можно сделать своими руками спрей из эфирного масла. Наполните бутылку с распылителем водой и добавьте несколько капель любимого эфирного масла, например лаванды или чайного дерева. Слегка сбрызните полотенца перед тем, как развесить их на сушку. Приятный аромат эфирного масла помогает замаскировать любые устаревшие запахи.

Напомним, мы уже писали, как правильно складывать и хранить полотенца.

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