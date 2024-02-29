Как избавиться от неприятного запаха из микроволновки: 3 натуральных средства

Попрощайтесь с неприятными запахами из микроволновки с помощью натуральных и простых решений. UAportal собрал несколько эффективных способов устранения неприятных ароматов.

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Пара с цитрусовыми

Смешайте один стакан воды с соком одного лимона в миске, который можно использовать в микроволновке. Поместите ее в печь и нагрейте в течение 3-5 минут, чтобы вода закипела, а на стекле образовался пар. Дайте ей остыть в течение нескольких минут, а затем осторожно извлеките миску. Пара и аромат лимона помогут нейтрализовать любые запахи, оставляя микроволновку свежей и чистой.

Пищевая сода

Смешайте две столовых ложки пищевой соды с одним стаканом воды в тарелке. Нагревайте смесь до тех пор, пока она не начнет испаряться. После охлаждения протрите внутренние поверхности микроволновки влажной тряпкой, чтобы удалить оставшиеся стойкие запахи и пятна.

Уксус и вода

Смешайте равные части уксуса и воды в миске. Поставьте сосуд в печь и нагрейте на высокой мощности в течение 5 минут до образования пара. Протрите внутреннюю поверхность чистой тряпкой, чтобы смыть любые неприятные ароматы.

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