Как избавиться от неприятного запаха из обуви: Три действенных совета

Вас беспокоит неприятный запах обуви? UAportal рассказал о нескольких проверенных методах и советах, которые помогут избавиться от нежелательных ароматов обуви.

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Пищевая сода и лавандовое масло

Пищевая сода может помочь поглотить и нейтрализовать неприятные запахи в обуви. Насыпьте чуть-чуть соды внутрь обуви и оставьте на ночь. Утром порошок следует вытряхнуть. Кроме того, несколько капель лавандового масла можно нанести на ватный диск и оставить внутри обуви, чтобы наполнить его свежим и приятным ароматом.

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Чайные пакетики

Использованные чайные пакетики можно уложить внутрь обуви, чтобы устранить неприятный запах. Танины, содержащиеся в чае, отлично поглощают и нейтрализуют противные запахи. Поместив несколько использованных пакетиков чая внутрь обуви и оставив их на ночь, можно добиться улучшения запаха.

Спреи

На рынке доступно много коммерческих спреев для устранения неприятного запаха. Следует выбрать специальный, предназначенный для обуви, и следовать инструкциям по использованию. Они обычно убивают бактерии и нейтрализуют запахи.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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