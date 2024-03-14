Как избавиться от неприятного запаха сырости в обуви: 5 полезных советов

Простые, но эффективные советы по борьбе с неприятным запахом обуви дают возможность надеяться на лучшее тем, кто борется с этой проблемой. UAportal рассказал о пяти способах, которые можно применить на практике.

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Пищевая сода и эфирные масла

Щедро посыпьте содой внутри обуви, обеспечивая полное покрытие. Для максимального поглощения запаха следует оставить обувь на ночь, а излишки порошка можно вытряхнуть утром. Для приятного аромата можно добавить в соду несколько капель эфирных масел, например, чайного дерева или лаванды, прежде чем рассыпать ее внутри обуви.

Замораживание

Еще один эффективный метод устранения неприятного запаха сырости в обуви – замораживание. Поместите его в полиэтиленовый герметичный пакет, а затем положите его в морозильную камеру на ночь. Низкие температуры уничтожат бактерии, вызывающие неприятный запах, эффективно устраняя его.

Уксус

Альтернативным подходом есть создание раствора из равных частей уксуса и воды. Слегка сбрызните раствором внутреннюю часть обуви и дайте ему полностью высохнуть на воздухе. Уксус нейтрализует запахи, пока обувь сохнет.

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Солнечный свет и свежий воздух

Простой совет – выставить обувь на улицу под прямые солнечные лучи, которые помогут уничтожить бактерии и высушить любую влагу. После этого дайте ему выветриться в хорошо проветриваемом помещении, чтобы устранить любые устаревшие запахи.

Угольные дезодоранты

Полезный и простой совет – положите угольные дезодоранты внутрь обуви. Уголь обладает естественными абсорбирующими свойствами, эффективно устраняющими неприятные запахи.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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