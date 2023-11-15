Как избавиться от неприятного запаха в автомобиле: лайфхаки

В этой статье UAportal подготовил несколько методов, которые помогут справиться с неприятным запахом из салона автомобиля. Для этого вы можете использовать народные способы.

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Использование древесного угля

Чтобы устранить неприятный запах из вашего автомобиля, попробуйте положить на ночь древесный уголь в пропускающий воздух мешок, а затем в салон автомобиля. Сильные впитывающие свойства древесного угля помогут устранить любые нежелательные запахи.

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Использование кофейной гущи

Еще один эффективный совет для борьбы с неприятным запахом в вашем автомобиле – использование кофейной гущи. Наполните пару носков кофейной гущей и завяжите их. Оставьте их в машине на несколько часов или на ночь, а потом неприятный запах исчезнет.

Лайфхак с пищевой содой

Используйте обычную кухонную соду. Насыпьте большое количество соды на сиденье и коврики автомобиля и оставьте на несколько часов или даже на ночь. Затем пропылесосьте, и вы будете удивлены, насколько это помогает устранить неприятный запах.

Напомним, мы уже писали о том, как сделать ароматизатор воздуха для автомобиля своими руками.

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