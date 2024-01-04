Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике: 5 действенных советов

Многие люди часто сталкиваются с проблемой неприятного запаха из холодильника. Такие инциденты могут испортить продукты, потому очень важно поддерживать чистоту и свежесть внутри. UAportal подготовил пять интересных советов, которые помогут решить эту проблему.

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Проверяйте срок годности

Чтобы предотвратить появление неприятных запахов в холодильнике, очень важно регулярно проверять срок годности хранящихся в нем продуктов.

Проводите еженедельную уборку

Выделяйте время раз в неделю для уборки холодильника. Обычные моющие средства отлично справляются с грязью и эффективно устраняют любые устаревшие неприятные запахи.

Кофе

Чтобы поддерживать свежий запах в холодильнике, разместите кофейные зерна на каждой полке. Благодаря этому аромату нейтрализуются нежелательные запахи.

Активированный уголь

Рассмотрите возможность использования обычных активированных углей. Перед использованием просто измельчите уголь в порошок с помощью ступки.

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Поместите порошкообразный уголь в любой воздухопроницаемый контейнер в холодильнике. Это природное средство эффективно поглощает ароматы, что делает его отличным средством для нейтрализации неприятных запахов.

Кожа от цитрусовых

В холодное время года наслаждайтесь разнообразными цитрусовыми. Они не только прекрасно смакуют, но и обладают приятным ароматом благодаря кожуре. Сохраняя ее в холодильнике, вы сможете наслаждаться освежающим ароматом.

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