Как избавиться от неприятного запаха в стиральной машинке: три простых способа

Со временем при регулярном использовании стиральной машины может появляться неприятный запах плесени. Поэтому только что выстиранная одежда имеет также ужасный аромат. UAportal рассказывает об эффективных методах, которые помогут справиться с проблемой.

Лимонно-уксусный раствор

Одним из эффективных методов устранения неприятных запахов из стиральной машины является раствор из равных частей лимонного сока и белого уксуса. Добавьте к барабану смесь и запустите полный цикл стирки. После этого дверцу стиральной машины следует оставить открытой на время.

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Пищевая сода и эфирные масла

Еще один эффективный метод борьбы с неприятными запахами в стиральной машине – использование пищевой соды и эфирных масел. Смешайте один стакан соды с несколькими каплями, например лавандового масла или чайного дерева, и засыпьте в барабан. Запустите цикл горячей стирки без одежды, чтобы смесь нейтрализовала любые стойкие запахи.

Регулярное обслуживание

Предотвращение возникновения неприятных запахов очень важно, поэтому регулярное техническое обслуживание необходимо. После каждой стирки следует протирать резиновый уплотнитель и прокладку дверцы, чтобы удалить влагу и остатки моющего средства, которые могут привести к появлению неприятного запаха. Кроме того, дверцу стиральной машины следует оставлять открытой, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и предотвратить образование плесени.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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