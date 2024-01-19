Как избавиться от неприятных запахов из мультиварки: 3 простых лайфхака

Мультиварки обеспечивают удобство и универсальность на кухне и позволяют готовить широкий ассортимент вкусных блюд. Однако стойкие ароматы от определенных продуктов или даже запах пластика новых приборов могут надоедать. UAportal подготовил несколько способов устранить эти нежелательные запахи.

Видео дня

Цитрусовые

Цитрусовые, такие как лимоны и апельсины обладают естественными свойствами борьбы с неприятными запахами. Если у вас под рукой нет целых фруктов, небольшое количество лимонной кислоты сработает столь же эффективно.

Наполните чашу прибора водой, затем добавьте кусочек лимона, апельсина или чайную ложку лимонной кислоты. Включите мультиварку в режим кипячения и оставьте воду кипеть примерно на 20 минут. Образующийся пар высвободит освежающий цитрусовый аромат, который эффективно нейтрализует любые запахи.

Уксус

В кухнях часто есть этот универсальный ингредиент, который также творит чудеса в устранении неприятных запахов. Смешайте в равных частях воду и уксус. Смочите в растворе тряпку или губку и тщательно протрите внутренние стенки мультиварки.

Читайте также: Действительно ли мультиварка облегчает процесс приготовления пищи: преимущества и недостатки

Оставьте уксусный раствор примерно на 5 минут, чтобы он тщательно поглотил и нейтрализовал любые устаревшие запахи. Промойте устройство чистой водой, чтобы полностью удалить остатки. Оставьте мультиварку с открытой крышкой для проветривания по крайней мере на полдня, чтобы запахи выветрились.

Активированный уголь

Активированный уголь обладает свойствами поглощения, что делает его отличным выбором для борьбы с неприятными запахами в мультиварке. Размельчите упаковку таблеток активированного угля и положите их в чашу прибора. Плотно закройте крышку и оставьте уголь действовать в течение ночи.

К утру активированный уголь эффективно поглотит нежелательные запахи, и ваша мультиварка будет пахнуть свежестью. Просто выбросьте уголь и протрите чашу перед последующим использованием.

Напомним, ранее мы писали о 5 вещах, которые нельзя делать с утра, чтобы не навредить здоровью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !