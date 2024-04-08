Как избавиться от неприятных запахов с разделочной доски: 5 интересных советов

Когда дело доходит до поддержания чистоты разделочной доски, устранение запахов имеет решающее значение для приготовления пищи. UAportal подготовил пять советов, которые помогут избежать этой проблемы.

Использование уксуса и пищевой соды

Чтобы устранить неприятные запахи на разделочной доске, используйте смесь уксуса и пищевой соды. Сначала посыпьте поверхность доски пищевой содой, затем сбрызните ее белым уксусом. Оставьте смесь на несколько минут, затем протрите доску чистой губкой.

Лимонно-солевой скраб

Еще один эффективный метод устранения неприятных запахов из разделочной доски заключается в использовании лимонно-солевого скраба. Посыпьте доску крупной солью, затем разрежьте лимон пополам и вотрите соль в поверхность. Оставьте на несколько минут, затем промойте доску водой и дайте высохнуть.

Эфирные масла

Можно также использовать эфирные масла, чтобы очистить разделочную доску. Ее можно смешать с водой и разбрызгать на доску. Оставьте на несколько минут, а затем протрите чистой тряпкой – это не только устранит неприятные запахи, но и поможет продезинфицировать поверхность.

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Перекись водорода

Чтобы устранить стойкие запахи, попробуйте очистить разделочную доску с помощью перекиси водорода. Просто налейте или распылите немного на доску, а затем оставьте на несколько минут. С помощью щетки или губки потрите поверхность раствором, затем смойте водой и тщательно высушите.

Ежедневный уход

В дополнение к этим методам, важно ежедневно ухаживать за доской, чтобы предотвратить накопление неприятных запахов. После каждого использования ее следует мыть горячей мыльной водой и полностью высохнуть. Кроме того, всегда храните доску в хорошо проветриваемом помещении, чтобы предотвратить накопление влаги и запахов.

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