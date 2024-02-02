Как избавиться от неприятных запахов в доме: 5 эффективных советов

Если вы хотите создать дома уютную атмосферу с приятными запахами, есть несколько способов, которые помогут вам в этом. UAportal рассказал о пяти советах, благодаря которым ваш дом будет пахнуть свежестью и роскошью, как в дорогом бутике.

Видео дня

Запах цитруса

Используйте освежающий аромат цитрусовых, в частности апельсинов, чтобы освежить кухню. Начните с тщательной мойки, чтобы удалить остатки воска. Затем положите фрукты в корзину на кухонном столе и вы заметите, как пикантный аромат наполнит комнату, мгновенно улучшая атмосферу.

Мусорник

Боретесь с неприятными запахами, доносящимися из мусорника? Это просто решить. Добавьте несколько капель любимого ароматного эфирного масла в мусорное ведро, чтобы замаскировать любые неприятные запахи. Или посыпьте дно пищевой содой, которая, как известно, эффективно поглощает нежелательные запахи.

Читайте также: В сети показали способ, как удобно хранить специи на кухне: полезный видео-лайфхак

Ароматический диффузор

Создайте привлекательную атмосферу в вашем доме, используя ароматические диффузоры. Размещение этих устройств в разных комнатах обеспечит эффективное рассеяние приятных запахов.

Духи

Чтобы улучшить запах в вашем доме, стоит лишь распылить небольшое количество духов на лампочки. Излучая тепло, они будут постепенно высвобождать великолепный аромат по всему жилому пространству.

Запахи из шкафа

Затхлые запахи, задерживающиеся в ваших шкафах, могут быть очень неприятными. Бороться с этой проблемой можно, поставив на несколько полок ароматизированные кусочки мыла. Это решение не только создаст приятный аромат, но и послужит отпугивателем моли.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !