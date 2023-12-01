Как избавиться от перепадов настроения: эксперты раскрыли 3 секрета

Перепады настроения частое явление у людей, которое может вредить как самому человеку, так и окружающим. UAportal подготовил подборку полезных советов, которые помогут избавиться от резкого изменения настроения.

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Сделайте перерыв и подышите

Один из эффективных советов для устранения перепадов настроения – сделать перерыв и сосредоточиться на глубоком дыхании. Когда эмоции начинают меняться, рекомендуется отойти от ситуации и найти тихое место, чтобы глубоко подышать и успокоиться. Этот простой способ успокоить разум и восстановить эмоциональное равновесие может помочь.

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Занимайтесь физической активностью

Еще один практический совет для управления перепадами настроения – регулярная физическая активность. Упражнения высвобождают эндорфины, являющиеся естественными усилителями настроения. Включив физическую активность в распорядок дня, вы сможете повысить уровень энергии и улучшить общее самочувствие.

Воспитывайте благодарность

Воспитание благодарности – мощная техника для уменьшения перепадов настроения. Ежедневно выделяя минутку для размышления о том, за что вы благодарны, вы можете положительно повлиять на свое настроение.

Это может быть так же просто, как оценить красоту природы или выразить благодарность близким людям. Смещая фокус своего внимания на положительные аспекты жизни, вы можете способствовать более позитивному мышлению и снизить интенсивность перепадов настроения.

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