Как избавиться от плесени на окнах и подоконниках: 5 способов от опытных хозяек

Плесень на окнах и подоконниках может стать серьезной проблемой. От регулярной уборки до надлежащей вентиляции – UAportal рассказал, как добиться чистоты в доме.

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Уксус и вода

Борьба с плесенью и грибком на окнах и подоконниках может быть очень неприятной. Избавиться от нее можно с помощью раствора из равных частей воды и белого уксуса. Этим раствором следует опрыскать пораженные участки и оставить на несколько часов, а затем вытереть чистой тряпкой.

Перекись водорода

Альтернативным методом является использование перекиси водорода для удаления плесени и грибка из окон и подоконников. Перекись следует смешать с водой в пульверизаторе и нанести на пораженные участки, оставив по меньшей мере на 10 минут, а затем протереть влажной тряпкой.

Предотвращение накопления влаги

Убедитесь, что окна и подоконники должным образом уплотнены, чтобы предотвратить любые протечки или сквозняки. Кроме того, использование осушителя воздуха в пораженных местах может помочь уменьшить избыток влаги в воздухе, что, в свою очередь, может предотвратить рост грибка.

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Регулярная уборка

Регулярная уборка имеет важное значение для предотвращения развития плесени. Окна и подоконники можно мыть мягким моющим средством и теплой водой. Кроме того, следует регулярно вытирать конденсат на окнах, чтобы предотвратить накопление влаги. Регулярный уход и уборка значительно снизит вероятность появления плесени.

Надлежащая вентиляция

Надлежащая вентиляция имеет решающее значение для предотвращения роста грибка. Убедитесь, что окна регулярно открыты, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха и предотвратить накопление влаги. Улучшение воздушного потока в доме с помощью вентиляторов и держание двери между открытыми комнатами поможет снизить влажность воздуха и уменьшить рост плесени.

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