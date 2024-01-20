Как избавиться от плесени на потолке и стенах: 3 полезные лайфхаки

Плесень может быстро превратить уютный и комфортный дом в нездоровую среду. Этот назойливый грибок не только портит эстетику вашего жилья, но может вызвать аллергию, респираторные заболевания и негативно влиять на общее самочувствие. UAportal рассказал о трех ключевых шагах, которые помогут вам в этом.

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Устраните источник

Прежде чем бороться с видимой плесенью, важно устранить первопричину. Приложите усилия, чтобы снизить уровень влажности, обеспечив надлежащую вентиляцию и используя осушители воздуха. Кроме того, герметизируйте трещины и изолируйте проблемные места, чтобы предотвратить накопление конденсата.

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Подготовка перед обработкой

Прежде чем обрабатывать пораженный участок, убедитесь, что он подготовлен. Начните с осторожной шлифовки или использования грубой щетки для удаления верхнего слоя загрязненной поверхности. Этот шаг поможет создать идеальное основание для лечения.

Затем аккуратно нанесите на очищенный участок специализированные противогрибковые растворы с дезинфицирующими свойствами. Они эффективно влияют на плесень и нейтрализуют ее.

Повторяйте

Споры плесени всегда присутствуют и могут появиться снова. Чтобы предотвратить это, повторите процесс обработки один или два раза в течение месяца. Применяя такой тщательный подход, вы сможете эффективно предотвратить потенциальное повторное заражение.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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