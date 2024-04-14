Как избавиться от плесени в доме: опытные хозяйки поделились секретами

Обычно плесень появляется на стенах, подоконниках, плитке и в вентиляционных каналах. UAportal рассказывает, как избавиться от плесени и не допустить ее повторного появления.

Специальные средства

Для эффективного удаления плесени рекомендуется использовать специализированные или универсальные чистящие средства. Эти готовые к использованию растворы имеют подробную инструкцию. Обычно их распыляют на пораженные участки и оставляют на время, после чего вытирают тряпкой или губкой.

Уксус

Уксус можно наносить на пораженную плесенью поверхность распылителем или кисточкой. После того, его оставляют на время, а затем вытирают тряпкой. Уксус часто сочетают с пищевой содой для лучшего эффекта.

Отбеливатель

Отбеливатель – более агрессивное средство для удаления плесени (поэтому нужно использовать перчатки), обычно используемое во время ремонтных работ. Его разводят водой в соотношении 1:10 и распыляют на пораженную поверхность. Очень важно полностью высушить стены перед проведением любых ремонтных работ.

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Масло чайного дерева

Масло чайного дерева эффективно только на начальных стадиях развития плесени. Для приготовления раствора смешайте 2 мл растительного масла чайного дерева со 100 мл воды и добавьте одну чайную ложку соли. Этот раствор наносят на пораженную поверхность, не смывая.

Напомним, мы рассказали, как обеспечить здоровую среду для жизни и предотвратить образование плесени на стенах.

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