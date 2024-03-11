Как избавиться от плесени в квартире: 3 полезных лайфхака

Появлению плесени на стенах могут способствовать многочисленные факторы, такие как высокая влажность, плохая вентиляция, недостаточное отопление, нехватка солнечного света и другие. UAportal рассказал о трех лайфхаках, которые помогут эффективно решить эту проблему.

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Столовый уксус

Многие владельцы домов успешно используют столовый уксус для борьбы с плесенью. Нанесение небольшого количества на пораженные участки может эффективно уничтожить плесень в течение одной-двух процедур. После обработки поверхности уксусом обязательно тщательно промойте водой, чтобы удалить остатки.

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Фурацилин

Чтобы устранить плесень на стенах, возьмите несколько таблеток фурацилина, измельчите их и растворите в воде. Нанесите образовавшуюся смесь на пораженные участки, дайте ей высохнуть, а затем повторите процесс, чтобы обеспечить полное устранение плесени.

Отбеливатель

Одним из популярных средств для устранения плесени является использование отбеливателя. Нанесите его на щетку и протрите пораженные поверхности. Свойства отбеливателя помогут устранить нежелательный грибок и вернуть стенам былую красоту.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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